В Болгарии заявили о непричастности к подрыву Крымского моста Донев заявил об отсутствии болгарского следа в подрыве Крымского моста

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Граждане Болгарии не имеют никакого отношения к подрыву Крымского моста, заявил премьер-министр страны Гылыб Донев в эфире Болгарского национального телевидения. Он отметил, что российская сторона не обвиняла Софию в причастности к взрыву и уверена в отсутствии вины Болгарии.

Болгария находится на перепутье, через нее проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождемся результатов проверки. Болгария не упоминается как страна, причастная к взрыву, а только как пункт маршрута. Ничего больше, — сказал Донев.

Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое следователи называют военным. Специалисты спецуправления также расследуют преступления ВСУ в Донбассе. Обеспечивают работу следствия несколько ведомств, в числе которых Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, которую называют «двойка».

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Четыре человека погибли.