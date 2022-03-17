В Болгарии задержан экс-премьер-министр Борисов

В Болгарии в ходе масштабной полицейской операции был задержан бывший премьер-министр страны, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на информацию МВД.

Известно также, что помимо Борисова задержаны несколько других функционеров бывшей правящей партии ГЕРБ. По многим адресам проводятся обыски и выемки. По данным БНР, операция связана с сообщениями о расследованиях европейской прокуратурой более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.

В свою очередь, Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД сообщило о задержании экс-министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и экс-главы пресс-службы правительства Севдалины Арнаудовой.

Действующий премьер-министр страны Кирил Петков написал в соцсетях: «Никто не выше закона».

При этом источники в ГЕРБ сообщили радиостанции, что Борисов находится на свободе. В его доме действительно проводится обыск с привлечением большого числа полицейских.

МВД удалило со своего сайта информацию о специальной операции в Болгарии

В 2021 году власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.