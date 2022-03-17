В Болгарии задержан экс-премьер-министр Борисов

В Болгарии задержан экс-премьер-министр БорисовБНР: в Болгарии в рамках спецоперации задержан экс-премьер-министр Борисов
В Болгарии в ходе масштабной полицейской операции был задержан бывший премьер-министр страны, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на информацию МВД.
Известно также, что помимо Борисова
В свою очередь, Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД
Действующий премьер-министр страны Кирил Петков написал в соцсетях: «Никто не выше закона».
При этом источники в ГЕРБ сообщили радиостанции, что Борисов находится на свободе. В его доме действительно проводится обыск с привлечением большого числа полицейских.
МВД удалило со своего сайта информацию о специальной операции в Болгарии
В 2021 году власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.