В Болгарии возмутились нарастающей «антироссийской дикостью»

https://static.news.ru/photo/43d45adc-b3e7-11eb-b350-96000091f725_660.jpg Фото: mt5/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Болгарский журналист Петё Блысков в своём материале для газеты «Труд» рассказал о нарастающей в республике «антироссийской дикости». В качестве примера он привёл инициативы коллег и активистов, выступающих за отказ от всего советского. Автор статьи заявил, что у этих «умников» наблюдаются признаки серьёзных психических недугов.

Блысков назвал сегодняшним яростным Геростратом (по аналогии с персонажем из истории Древней Греции, спалившем храм богини Артемиды) живущим в Болгарии «советского воспитанника», который недоволен памятником, установленным в честь «Советской Армии». Журналист имеет в виду своего коллегу по Иво Инджева. Последний по непонятным причинам считает, что Болгарию освобождала от немецко-фашистских захватчиков не советская, а именно «Красная Армия». Кроме того, Инджев призывал не только переименовать памятник «Алёше» в Пловдиве, но и уничтожить монумент, так как он посвящён армии коммунистического государства, уточняет МК.

Также Блысков рассказал об истерии ещё одного журналиста. Его зовут Горан Благоев. Последний всерьёз предложил изменить название храма-памятника Александра Невского.

Согласен, примеры с этими двумя слишком убоги, но в них сконцентрирована вся ничтожность оскорбления России нашими низкопоклонниками перед Западом, а попросту говоря — лизоблюдами, — написал автор статьи.

Ранее в Болгарии объявили о скором введении в школах уроков патриотического воспитания. О решении Минобразования республики написала местная газета и вызвала небывалый ажиотаж у своей аудитории.

В статье «Фактов» дали слово российским историкам: один из них призвал свести к минимуму контакты двух стран, пока у власти нынешний премьер Бойко Борисов. Другой эксперт, политолог Михаил Александров, заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, но отметил, что болгары никогда не воевали против нашей страны. Впрочем, в случае агрессии военные базы Болгарии будут уничтожены российскими войсками.