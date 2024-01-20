В Болгарии восстановили разрушенный вандалами памятник русскому дипломату БНТ: сбитый вандалами бюст дипломата Игнатьева вернули на постамент в Варне

Фото: Гравюра на меди, художник Ф. А. Меркин, 1878 год/Public domain/via Wikimedia Commons

Граф Николай Павлович Игнатьев

Власти города Варны вернули на постамент бюст русского дипломата графа Николая Игнатьева, передает Болгарское национальное телевидение. По его данным, мемориал был сбит вандалами.

Бюст памятника графу Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром «Стоян Бачваров» и его филиалом в Варне, — сообщает БНТ.

Как отметили журналисты, вандалы 10 января сбили бюст с постамента. Этот случай стал уже вторым покушением на мемориал. Памятник графу был установлен в болгарском городе в начале прошлого века в знак признания его дипломатических заслуг.

Ранее в партии «Демократы за сильную Болгарию» выступили с инициативой о сносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша». По их мнению, монумент нужно было перенести в другое место в качестве «морального акта».

Однако горсовет Пловдива в Болгарии снял с повестки вопрос о переносе памятника, сообщил председатель национального движения русофилов Златомир Дьовленски, выступивший одним из организаторов протестного митинга у здания муниципалитета. В защиту монумента также выступила Болгарская социалистическая партия (БСП).

Председатель группы общинных советников БСП Калин Милчев подчеркнул, что такие монументы хранят память о солдатах Великой Отечественной войны. Он выразил убеждение, что советские памятники должны оставаться на своих местах.