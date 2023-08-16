В Болгарии убили кандидата на пост президента в 2011 году Петрова

В Болгарии убили бизнесмена и кандидата на пост президента страны в 2011 году Алексея Петрова. Он был застрелен неизвестным во время прогулки в Софии, сообщает «Москва 24» со ссылкой на местное СМИ. 61-летнего мужчину убили из винтовки с оптическим прицелом. Личность киллера не установлена.

Как уточняет издание, в это время он прогуливался с женщиной вблизи Драгалевского монастыря. Источники в МВД Болгарии рассказали местному СМИ, что киллер также ранил спутницу Петрова. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Петров в 90-х покинул спецназ подразделения по борьбе с терроризмом и пост советника в службе госбезопасности (ДАНС) и занялся частным бизнесом, учредив страховые компании. В 2002 и 2015 годах на него были совершены покушения.

Лидера политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас в Эквадоре Педро Брионеса ранее убили около собственного дома. Это произошло за неделю до начала президентской гонки в стране. Обстоятельства убийства не называются.

10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте.