В Болгарии сняли с эфира интервью российского посла На болгарском радио сняли с эфира интервью посла РФ Элеоноры Митрофановой

Болгарское национальное радио (БНР) сняло с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, об этом объявил автор и ведущий программы «Политически некорректно» Петр Волгин, где она должна была учавствовать. Ведущий определил случившееся как «акт политической цензуры».

По его словам, это произошло, в том числе, по требованию посольства Украины. В итоге программный совет БНР большинством голосов принял решение снять с эфира интервью дипломата.

Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение, — отметил он.

Волгин объяснил, что в интервью Элеонора Митрофанова говорила на тему свободы слова. Она также затронула темы сноса памятника Советской армии, конфликта на Украине и высказалась о перспективах развития двухсторонних отношений между РФ и Болгарией.