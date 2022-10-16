В Болгарии рассказали о годовых запасах газа Министр экономики Болгарии Стоянов похвастался годовым запасом газа в стране

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Министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил в эфире телеканала NOVA, что Болгария обеспечила себя газом на год вперед. По словам главы ведомства, бизнес в стране может развиваться спокойно. Он добавил, что у Софии имеется долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном.

Болгария обеспечена голубым топливом. Цены понятны, бизнес может развиваться спокойно, — рассказал Стоянов.

Министр похвастался тем, что Болгария фактически преодолела кризис.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель ранее выступила с призывом возобновить работу «Северного потока-2». Она добавила, что против Германии ведется война, но не уточнила именно противостоит стране. В партии, по словам политика, выступают за проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. Она отметила, что раздел территории для Украины и России не проблема Берлина.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее рассказал, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.