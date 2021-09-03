В случае вступления в полномасштабный конфликт с Россией Польша сможет сопротивляться не более 12 часов. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты «Факти», реагируя на высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том. что потенциально способно стать причиной непредсказуемых действий Киева.

Ранее Песков заявил о том, что планы оказания военной помощи США могут стать причиной непредсказуемых действий Киева ради урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

О том, что Штаты будут поддерживать «территориальную целостность» Украины, президент США Джо Байден заявил во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 1 сентября в Вашингтоне. Также он сообщил о финансовой помощи в размере $60 млн.

На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале, — выразил мнение один из читателей.

Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство, — отметил ещё один комментатор.

В целом же пользователи соглись во мнении, что даже с дополнительным вооружением Украина в одночасье не превратится в страну, способную противостоять России.