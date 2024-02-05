В Болгарии поймали «российского шпиона» BNR: сотрудника МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Болгарии высокопоставленного сотрудника МВД задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило радио BNR. По его информации, операция проводилась подразделением внутренней безопасности полиции и городской прокуратурой Софии.

По словам источников, близких к следствию, задержанный является сотрудником Главного управления МВД Болгарии по борьбе с организованной преступностью. По данным BNR, фигуранта подозревают в передаче секретных сведений «бывшему сотруднику посольства России» в Болгарии, который был объявлен персоной нон грата и выслан из страны.

Главный секретарь МВД Болгарии Живко Коцев в ходе пресс-конференции подтвердил информацию о задержании офицера. По его словам, за подозреваемым несколько месяцев велась слежка.

Подтверждаю, что речь идет о шпионских действиях. Но на данном этапе я воздержусь от дальнейших комментариев, — сказал представитель ведомства.

По данным источников, в шпионаже заподозрили женщину. Расследование продолжается.

Ранее в Латвии задержали депутата Европарламента Татьяну Жданок, которую заподозрили в многолетней работе «российским шпионом». Парламентарий известна тем, что выступала против резолюции, осуждающей проведение СВО.