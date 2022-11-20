В Болгарии перестали кормить беженцев с Украины Sofia Globe: отели в Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки средств

Фото: Irina Afonskaya/imagebroker.com/Global Look Press

Варна, Болгария

Болгарские владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев. Это произошло после того, как с 15 ноября из госпрограммы по поддержке беженцев исключили питание, сообщает Sofia Globe.

Издание отмечает, что прежде в отелях жаловались на то, что выделяемых государством 15 болгарских левов (менее 500 рублей. — NEW.ru) не хватало на покрытие расходов по питанию.

Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности, — цитирует издание одного из владельцев отеля.

Теперь украинцев стали размещать на государственных и муниципальных базах отдыха.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что власти Украины предлагают гражданам самим позаботиться о себе в условиях проблем с энергообеспечением и наступающих холодов, выехав за границу. При этом Киев не намерен оплачивать пребывание украинцев в эвакуации, отметил он.