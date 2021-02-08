В Болгарии осудили отказ Евросоюза от «Спутника V»

Читатели болгарского портала Dir.bg резко осудили руководство Евросоюза, которое не разрешает использование российской вакцины «Спутник V» на своей территории.
Дискуссию в Сети вызвала публикация статьи с пересказом информации агентства Bloomberg, которое назвало создание данного препарата крупнейшим научным прорывом со времён СССР.
В комментариях читатели
Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо рассказал, почему в Испании резко изменилось отношение к «Спутнику V». Если новость о его регистрации в августе 2020 года вызвала резкую критику на Пиренеях, то спустя полгода в испанском правительстве уже заявляют о готовности закупать «Спутник V». По мнению Агуадо, на перемену мнения повлияла, в том числе февральская публикация в журнале Lancet.