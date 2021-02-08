В Болгарии осудили отказ Евросоюза от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/44332886-6a91-11eb-8391-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели болгарского портала Dir.bg резко осудили руководство Евросоюза, которое не разрешает использование российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

Дискуссию в Сети вызвала публикация статьи с пересказом информации агентства Bloomberg, которое назвало создание данного препарата крупнейшим научным прорывом со времён СССР.

В комментариях читатели отметили необходимость появления на европейском рынке вакцины из России: «Первоначально западные лидеры были против „Спутника V“ и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат — ноль... Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины», «Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины», «Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала».

Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо рассказал, почему в Испании резко изменилось отношение к «Спутнику V». Если новость о его регистрации в августе 2020 года вызвала резкую критику на Пиренеях, то спустя полгода в испанском правительстве уже заявляют о готовности закупать «Спутник V». По мнению Агуадо, на перемену мнения повлияла, в том числе февральская публикация в журнале Lancet.