В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй» БТА: в Болгарии из-за технической проблемы остановили шестой блок АЭС «Козлодуй»

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В Болгарии остановили шестой блок атомной электростанции «Козлодуй». Причиной стали проблемы с охлаждением генератора. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление представителей АЭС.

Шестой блок АЭС «Козлодуй» был остановлен, как сообщила АЭС на своем вебсайте. Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что блок был выведен из эксплуатации в 21:00 29 октября. При этом уровень радиации, по данным АЭС, не изменился. Ведутся работы по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.

По информации на сайте АЭС, 29 октября был завершен плановый ежегодный ремонт шестого блока. Он был введен в эксплуатацию в 12:52 по местному времени.

Ранее глава Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС). По ее словам, американская корпорация займется реализацией первого этапа строительства. Ее стоимость оценивается в $40 миллиардов.