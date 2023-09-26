В Болгарии одобрили идею отдать Украине дефектные ракеты для С-300

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Парламентский комитет по делам обороны Болгарии одобрил законопроект о безвозмездной передаче Украине неисправных ракет С-300, сообщает Болгарское национальное радио. Как отмечается, София не в состоянии отремонтировать эти снаряды, тогда как в Киеве выразили готовность взять их на вооружение.

Сообщается, что за инициативу проголосовали 11 членов комитета, против — четыре. Далее вопрос рассмотрят на общем заседании парламента.

21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где от них потребовали в течение 24 часов покинуть страну. Причиной такого предписания в Болгарии назвали угрозу национальной безопасности. МИД России после этого выразил протест послу Болгарии. В министерстве произошедшее назвали «очередной провокационной выходкой» болгарских властей, которая полностью вписывается в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием».

Как заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, верхушка болгарского государства предметно и системно портит отношения с Россией по очень многим направлениям. По его словам, выдворение представителей РПЦ — это еще один серьезный шаг против РФ, который будет иметь серьезные последствия.