В Болгарии объяснили причину задержки поставок Киеву БТР Euractiv: Болгария просит НАТО оплатить перевозку БТР Киеву

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Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БТР из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного собрания. При этом София попросила НАТО покрыть транспортные расходы.

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, — говорится в сообщении.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Он подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах заявил о найденном у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок на Ближнем Востоке оружии, поставляемом западными странами на Украину. По его словам, в связи с этим Запад решил усилить проверки коррупционных схем на Украине, связанных с поставками вооружений.

Также сообщалось, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне. При этом отмечается, что Альянс всегда придерживался позиции, что помощь Киеву является вопросом суверенных решений отдельных стран.