В Болгарии назвали «самую большую глупость» по отношению к России Эксперт Куюмджиев назвал большой глупостью Болгарии отказ от договора с Россией по газу

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Правительство Болгарии допустило большую глупость по отношению к России, отказавшись от заключения договора о поставках газа, заявил в эфире телеканала Bulgaria ON AIR бывший заместитель министра энергетики республики Явор Куюмджиев. По его словам, зимой София столкнется с очень высокими ценами за голубое топливо и влезет в кредиты.

Это самая большая глупость, которую можно было сделать — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ, — сказал Куюмджиев.

Политик уверен, что цены на топливо продолжат расти, хотя Балканы не испытывали ранее дефицита газа благодаря поставкам из России и Азербайджана. Теперь же, по словам Куюмджиева, София будет брать кредиты на оплату топлива, поскольку зимой стоимость газа окажется «неподъемной» как для граждан, так и для бизнеса.

Кроме того, политик отметил, что альтернативы газу из России в Болгарии нет, хотя США продолжают настаивать на целесообразности покупки американского сжиженного природного газа.

То, что [экс-госсекретарь США Майк​] Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта, — отметил бывший чиновник.

Накануне Помпео призвал правительство Болгарии позаботиться об энергетической безопасности Европейского союза. Политик призвал Софию создать дополнительные условия для формирования газовых запасов ЕС, ведь для этого, по его мнению, есть ресурсы, необходимые для закачки в ПХГ миллионов кубометров голубого топлива.

В конце августа глава болгарского Министерства энергетики Росен Христов заявил о готовности властей возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа. По его словам, София ожидает ответа от российского экспортера в ближайшее время.