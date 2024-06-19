В Болгарии назвали двух соучастников военных преступлений Украины Болгарский политик Ангелов назвал НАТО соучастником военных преступлений Киева

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НАТО и страны Запада являются соучастниками военных преступлений Украины, поскольку поставляют оружие ВСУ, заявил ТАСС политик и общественный деятель из Болгарии Тодор Ангелов. По его словам, поставляемое Киеву оружие, в том числе, стреляет и по болгарам.

НАТО и Запад прекрасно знают, что это оружие используется против мирных людей, а это значит, что они соучастники. Воевать против мирного населения — это военное преступление, — сказал политический деятель.

Политик заявил, что против членства Болгарии в Блоке. Ангелов уверен, что Альянс давно перестал быть оборонительным союзом, превратившись в защищающие чужие интересы «преступное сообщество». Политик добавил, что западная гегемония приносит войну и она не нужна миру. По словам Ангелова, «скоро настанет время „Нюрнберг 2.0“ и все причастные ответят за свои преступления».

Ранее экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) признался, что у страны начались проблемы с военными запасами в связи с поставками оружия Украине. Пранкеры пообщались с политиком от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко и опубликовали ролик в своем Telegram-канале.