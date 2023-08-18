В Болгарии напали на защитников памятника Советской армии

Фото: Hristo Vladev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии, сообщает местная газета «24 часа». По данным издания, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию палаточного городка петардами, а потом разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. Было задержано четыре человека.



Газета напомнила, что в связи с решением о демонтаже памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений.

В Молдавии вандалы осквернили памятник, установленный в честь советских воинов в селе Корпач. Монумент посвящен выходу Красной армии на государственную границу в марте 1944 года.

Злоумышленники написали ярко-зеленой краской на постаменте «Здесь прошли оккупанты». Кроме того, они изобразили символ профашистской партии «Железная гвардия», действовавшей в период между Первой и Второй мировыми войнами.

За последние 10 лет памятник подвергался осквернению пять раз. Виновных в порче монумента не нашли.

9 мая в австрийском Эбенфурте вандалы осквернили памятник, установленный на месте захоронения погибших в ходе Второй мировой войны советских солдат. Дипломаты посольства РФ заявили, что потребуют от местных властей и МИД Австрии привлечь к ответственности виновных.