В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии Болгарская «Дума»: МУС руководствуется двойными стандартами

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София, Болгария

Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге, являются возмутительным безумием Запада, заявил обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот. По его мнению, заметить их может даже «шизофреническим русофоб».

Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом <...>, я бы заметил двойные стандарты и маразм [МУС]. Мир больше не может это терпеть, — считает журналист.

Так он отреагировал на решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Дахер-Ламот уверен, что лицемерие суда в Гааге мешает ему видеть настоящие военные преступления, которые совершает Запад. Обозреватель напомнил о преступлениях США в Ираке, Франции — в Африке, которые МУС оставил без внимания.

Журналист подчеркнул, что всегда есть более «разумный, выгодный и бескровный» подход к решению дипломатических проблем.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия за год выделила МУС €10 млн за «работу по Украине». По его словам, в Брюсселе уже решили продолжить финансовую поддержку МУС.