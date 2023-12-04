В Болгарии допустили отмену вето на поставку бронетехники Украине Премьер Болгарии Денков: вето президента на поставку Киеву бронетехники отменят

Фото: 278th ArmTennessee Army National Guard/Timothy Massey

Глава правительства Болгарии Николай Денков заявил, что президентское вето на передачу Украине бронетранспортеров может быть в скором времени преодолено, передает телеканал БНТ. Премьер-министр добавил, что кабмин не ожидает от парламента страны изменения позиции относительно помощи Украине.

Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу повода для комментариев, — сказал Денков.

Спикер болгарского парламента Росен Желязков в свою очередь подчеркнул, что позиция депутатов по вопросу поддержки Киева является последовательной. По его словам, большинство членов парламента настроены на преодоление вето главы государства.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на безвозмездную передачу Украине около 100 бронетранспортеров с вооружением. По его словам, они могут использоваться при охране границ страны или в спасательных операциях. Глава государства подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан должны быть для властей основным приоритетом.

Данная техника принадлежит МВД страны, но оно ее не использует. Ведомство договорилось с Минобороны Украины о передаче БТР, а парламент Болгарии данное соглашение одобрил.