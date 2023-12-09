В Болгарии депутаты подрались из-за БТР для Украины Blitz: в парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи Киеву списанных БТР

Фото: 278th ArmTennessee Army National Guard/Timothy Massey

Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить на Украину списанные БТР, сообщает Blitz. По его данным, драка была недолгой, депутатов быстро разняли.

Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой, — отмечается в публикации.

Потасовке предшествовала словесная перепалка. Причиной же было обсуждение вопроса о необходимости поддержки Киева и отправке ему списанной бронетехники. Теперь поведение депутатов, участвовавших в конфликте, будет рассмотрено на президентском совете.

Народное собрание Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД республики и украинским Минобороны. Согласно ему, Киеву безвозмездно передавалась партия старых бронетранспортеров.

Ранее президент Болгарии Румен Радев запретил безвозмездную передачу Украине партии бронетранспортеров, прежде одобренную парламентом страны. По словам главы государства, эта техника пригодится болгарским пограничникам и спасателям. София намеревалась передать ВСУ около 100 БТР, которые Министерство внутренних дел не использует.