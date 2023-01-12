В граничащей с Белоруссией области Украины стали готовиться к обороне Глава Ровненской областной военной администрации Коваль сообщил о подготовке к обороне

Фото: Министерство обороны Украины

В Ровненской области Украины, которая находится на северо-западе страны и граничит с Белоруссией, стали готовиться к обороне, написал в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий Коваль. Он подчеркнул, что в субъекте активно строятся фортификационные сооружения.

Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровненской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения, — заявил Коваль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на совещании по безопасности северо-западных областей страны сказал, что Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове. По его словам, от Минска не видно «ничего мощного», кроме «мощных заявлений». Политик подчеркнул, что именно защищенность от внешних рисков поспособствует нормальному функционированию экономической системы северо-западных регионов.

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Представитель ведомства добавил, что американская администрация следит за организацией совместных военных учений Москвы и Минска.