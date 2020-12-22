В BioNTech рассказали о времени создания вакцины от нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3a30cf8-4439-11eb-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Если вакцина BioNTech, разработанная совместно с Pfizer, не будет действовать против нового штамма коронавирусной инфекции, создание сыворотки от мутации с технической точки зрения может занять шесть недель. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил генеральный директор и соучредитель немецкой компании Угур Шахин.

Новый штамм коронавируса обнаружили учёные в Великобритании. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

После выявления мутации более 20 государств, включая РФ, приостановили авиасообщение с Лондоном.

По словам Шахина, технически вакцина под новый штамм может быть изготовлена в течение шести недель. Однако сыворотка должна будет получить разрешение на использование. А этот момент может затянуть процесс распространения препарата.

Технология, на основе которой разработан нынешний препарат, позволяет очень быстро его преобразовать в новую вакцину, — цитирует ТАСС гендиректора BioNTech.

Как ранее передавал NEWS.ru, анализ различных штаммов коронавируса не показал значительных изменений в структуре COVID-19, которые бы повышали риски для здоровья людей, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.