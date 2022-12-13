В Берлине заявили о прогрессе по техническим вопросам о потолке цен на газ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что министры энергетики ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ. Но для этого достижения соглашения требуется больше времени, пишет ТАСС.

О достижении прогресса Хабек заявил журналистам по итогам встречи министров. Он отметил, что рассматриваемый вопрос является «чрезвычайно деликатным».

Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены, <...> но мы еще не закончили. Некоторые вопросы не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми, — заявил вице-канцлер Германии.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году. По ее словам, в ближайшие дни Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ. По его словам, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.