В Берлине завершилась операция спецназа по делу RAF Bild: полиция отпустила задержанных во время операции спецназа в Берлине

Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах «Фракции Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) были отпущены, сообщило издание Bild. Отмечается, что сообщения о стрельбе не подтвердились: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей.

Ближе к полудню пять человек были доставлены из приемника назад к месту расположения бытовок (в районе Фридрихсхайн), — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что полицейский спецназ в Берлине проводит операцию по делу RAF. При этом во время силовых мероприятий в районе Фридрихсхайн были слышны выстрелы, кроме того, из-за рейдов было прервано движение на нескольких линиях городской железной дороги.

26 февраля полиция Германии отчиталась о задержании Даниэлы Клетте — участницы RAF, которая более 30 лет скрывалась от правосудия. 65-летнюю женщину взяли под стражу.

Позже правоохранительные органы Германии задержали еще одного человека по делу RAF. Ранее сообщалось, что полиция искала Буркхарда Гарвега и Эрнста Штауба, которые принадлежали к третьему поколению организации. Вероятно, задержанным оказался один из них. Их обвиняют в покушении на убийство и серии ограблений в период с 1999 по 2016 год в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.