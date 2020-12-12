В Берлине запретят покидать дома без необходимости

https://static.news.ru/photo/db86b32e-3d69-11eb-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти германской столицы приняли решение ужесточить с 16 декабря меры противодействия COVID-19. Ограничения будут введены на передвижение жителей, продажу алкоголя в лотках с глинтвейном и киосках-закусочных.

Покидать квартиры жителям Берлина разрешат только для совершения покупок, посещения врача или ведомств, занятий спортом на свежем воздухе или выгула домашних питомцев, сообщает Der Tagesspiegel.

Берлинские школы останутся закрытыми до 10 января, но детские сады городские власти закрывать пока не собираются. Правящий бургомистр Михаэль Мюллер подчеркнул, что в Берлине 52% родителей воспитывают детей в одиночку, поэтому им придется по-новому организовывать свою рабочую жизнь в случае закрытия школ и садов.

Мэр однако призвал родителей оставлять детей дома по возможности. В городе пока работают книжные, велосипедные, хозяйственные магазины, точки оптовой торговли. Карантинные меры также повысят в домах престарелых и учреждениях по уходу за больными людьми. Сотрудники будут обязаны несколько раз сдавать тесты на коронавирус, а посетители — предъявлять отрицательный результат анализов.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ответ на известие о создании петербургской «Карты сопротивления», на которой обозначены заведения, владельцы которых намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей, заявил, что рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом.