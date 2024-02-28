В Германии задержали еще одного человека по делу RAF HAZ: полиция Германии задержала еще одного предполагаемого участника RAF

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Правоохранительные органы Германии задержали еще одного человека по делу радикальной левой организации «Фронт Красной армии» (RAF), сообщает немецкое издание Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ). Его имя не раскрывается, но, по предварительным данным, речь идет об одном из бывших соратников Даниэлы Клетте, которую задержали 26 февраля в Берлине.

Отмечается, что немецкая полиция разыскивает Буркхарда Гарвега и Эрнста Штауба, которые принадлежали к третьему поколению RAF. Вероятно, задержанным оказался один из них. Их обвиняют в покушении на убийство и серии ограблений в период с 1999 по 2016 год в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

26 февраля полиция Германии отчиталась о задержании Клетте — участницы RAF, которая более 30 лет скрывалась от правосудия. 65-летнюю женщину взяли под стражу. Более подробной информации об обстоятельствах ее задержания не приводится.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Им оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, ранее подросток уже совершал вооруженные нападения и грабежи.

До этого стало известно о задержании в Германии сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. По данным прокуратуры ФРГ, обвиняемый в 2022 году переслал российским спецслужбам информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности. Ее содержание является государственной тайной.