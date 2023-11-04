В Берлине ввели новое условие аренды жилья В Берлине в договоры аренды жилья внесли пункт о запрете домашнего насилия

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В Берлине в договорах аренды жилья стали в обязательном порядке прописывать пункт, запрещающий домашнее насилие, сообщает Bild. Кооперативное товарищество берлинских землевладельцев (WGBG) пошло на такой шаг из-за резко возросшего количества семейных конфликтов.

Мы хотим, чтобы каждый новый арендатор четко обозначил подписью свою позицию против домашнего насилия, — сказали изданию в организации.

Там добавили, что в приложении в договоры аренды внесены данные «Социальной службы католичек Берлина» (SkF Berlin), куда за помощью могут обратиться жертвы о домашнего насилия или сообщить о таковых случаях их свидетели. Кроме того, в многоквартирных домах развешиваются листовки с контактными данными полиции и служб помощи.

В публикации отмечается, что за прошлый год в столице Германии были зарегистрировано более 17 000 случаев домашнего насилия, закончившихся приездом полиции. Это на 10,4% превышает показатели 2021 года. При этом эксперты считают, что число незарегистрированных инцидентов значительно выше.

Ранее сообщалось, что работников социальных служб польского города Люблин шокировало поведение украинских беженцев. По данным местных СМИ, им все чаще приходится заниматься семьями беженцев из-за случаев злоупотребления алкоголем и насилия. При этом соцработники сталкиваются с сопротивлением украинок, уличенных в жестокости по отношению к своим детям. Когда им указывают на неприемлемость их поведения, они говорят, что «на Украине так можно».