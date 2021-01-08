В Берлине усилили охрану бундестага после событий в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/04fa9dc0-5330-11eb-bbcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Hutzler/dpa/Global Look Press

Власти Берлина приняли решение по усилению мер безопасности возле здания германского парламента (бундестага) после массовых беспорядков возле здания Капитолия в США.

Земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания, — цитирует ТАСС письмо, которое председатель бундестага Вольфганг Шойбле направил парламентариям.

Также усиление мер безопасности возле важных государственных зданий подтвердили в полиции Берлина. Среди сооружений, возле которых усилена охрана, — бундестаг и посольство США.

В Германии ранее уже обсуждали меры по усилению мер безопасности в районе бундестага — ещё до событий 6 января в Капитолии США. Ещё в августе 2020 года протестующие против политики страны в борьбе с коронавирусом смогли перелезть через ограду и прорваться к ступеням здания парламента.

6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

По итогам заседания конгресс признал кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах, его инаугурация состоится 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Германии и член Христианско-демократического союза Йенс Шпан опроверг сообщения в СМИ о том, что он намерен стать кандидатом на пост федерального канцлера.