В Берлине убрали подбитый танк Т-72 от посольства России

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Подбитый российский танк около посольства РФ в Берлине

Установленный у посольства России в Берлине подбитый танк Т-72 убрали с улицы, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию. Организаторы акции сообщили, что военную машину планируют перевезти в Нидерланды.

С годовщины начала конфликта на Украине в Берлине стоял подбитый российский танк Т-72. По данным полиции, сейчас его снова убрали. Следующая остановка — Нидерланды, — говорится в материале.

Инициаторами акции стали немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По их словам, танк подорвался на мине во время наступления российской армии на Киев 31 марта 2022 года. Машину доставили в Берлин из Военно-исторического музея в Киеве, который предоставил его во временное пользование и обеспечил транспортировку.

Танк установили напротив посольства РФ на бульваре Унтер-ден-Линден. Как сообщали очевидцы, пушка оружия была направлена ​​на здание.

25 февраля жители Берлина начали приносить цветы к российскому танку. В местных социальных сетях пользователи предположили, что цветы принесли бывшие советские и российские граждане. Посольство РФ назвало акцию «полным провалом».