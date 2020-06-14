В Берлине тысячи человек выстроились в цепь в знак борьбы с расизмом

https://static.news.ru/photo/c0ea6dfc-ae72-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: stefan zeitz via imago-images.de/Global Look Press

Движение Unteilbar («Неделимые») организовало в Берлине акцию за социальное равенство и против расизма. В неё приняли участие тысячи человек.

Горожане выстроились в цепь, растянув цветные ленты от Бранденбургских ворот до округа Нойкёльн. Активисты сообщили, что в акции на улицах немецкой столицы участвовали 20 тысяч человек.

Несколько десятков тысяч людей сегодня завязали ленточку солидарности с нами по всей стране, в одном только Берлине более 20 тысяч! Вместе мы проявили ответственность, — сообщили организаторы акции.

В полиции Берлина заявили, что в мероприятии участвовали 7 тысяч человек. Все демонстранты соблюдали меры социального дистанцирования и носили маски, передаёт РИА Новости.

Сегодня всё прошло образцово, концепт лидеров митинга полностью удался, — заявили в пресс-службе полиции.

Аналогичные акции прошли в 11 немецких городах, в том числе в Гамбурге, Лейпциге и Фрайбурге.

NEWS.ru писал, что в Париже после манифестации против расизма были задержаны 20 человек. Несогласованный митинг перерос в столкновения с полицией через полтора часа после начала. Поводом для агрессии стал запрет полицейских на желание людей пройти маршем от площади Республики до здаия оперы.