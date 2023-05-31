В Германии стало меньше российских консульств В Германии закроют четыре генконсульства России из пяти

Фото: Markus Heine/dpa/Global Look Press

Власти Берлина объявили о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране «в ответ на меры Москвы», работу продолжит российское посольство в Берлине, передает РИА Новости со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел ФРГ Кристофера Бургера. По его словам, сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в консульствах. Кроме того, Германия в рамках сокращения немецкого присутствия в РФ закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

К работе допущены одно консульство (из пяти имеющихся и работающих на данный момент) и посольство РФ в Берлине. <...> Будут закрыты консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге, — сказал спикер германского МИД.

Ранее стало известно, что визовый центр генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге прекратит работу 1 июня. До этого из города были высланы трое сотрудников дипмиссии.

Политолог Владимир Сергиенко в апреле заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок — беспрецедентно недалекий политик и русофобка — хочет задать тон в ЕС на высылку российских дипломатов. Он напомнил, что с 2022 года из ЕС потребовали уехать свыше 400 членов дипкорпусов РФ.