В Берлине спустя трое суток потушили пожар на Diehl Metal

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Пожар на заводе Diehl Metal в берлинском районе Лихтерфельде удалось потушить спустя трое суток, передает агентство DPA. Известно, что компания, владеющая предприятием, поставляет вооружение ВСУ.

Уточняется, что всего на месте происшествия работали около 200 пожарных. Причины возгорания по-прежнему остаются неизвестными, расследование продолжается.

Ранее местные СМИ писали, что пожар не повлиял на производство зенитных ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Известно, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.

Газета Bild сообщала, что в руинах здания неоднократно вспыхивали пожары. Могут пройти дни, прежде чем следователи войдут в строение, которое находится под угрозой обрушения, рассказали источники издания. Пожарные также отказывались заходить в горящее помещение.

3 мая стало известно, что на заводе также горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим существует опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. В экстренных службах уточнили, что спасатели тушат возгорание лишь снаружи, поскольку взять огонь под контроль изнутри невозможно.