В Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных

Полиция Берлина ведёт расследование 206 дел, которые были заведены из-за преступлений против русскоязычных граждан. В основном они касаются оскорблений, угроз и порчи имущества, однако в ряде случаев фиксировались насильственные действия, сообщает Tagesspiegel.

Издание уточняет , что в число открытых расследований входят инциденты, которые имели место после 24 февраля. Ими занимается департамент госбезопасности.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер ещё в начале апреля рассказывала, что в стране участились случаи нападений на российские объекты и магазины.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на граждан России в Афинах в ходе автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!». Группа украинцев напала на находящихся в автомобиле россиян, в результате злоумышленники нанесли травму семилетней девочке.