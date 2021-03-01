В Берлине раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e3556ae0-7abe-11eb-b026-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В правительстве Германии намерены обсудить с новой администрацией президента США вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые в Берлине считают посягательством на европейский суверенитет. Об этом говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, опубликованный на сайте бундестага.

Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены Сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Германии намерены довести до конца проект «Северный поток — 2» вне зависимости от ограничительных мер, которые могут ввести в отношении Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как сообщал NEWS.ru, в конце февраля из-за угрозы американских санкций из «Северного потока — 2» вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна».