В Берлине прошла серия задержаний на акциях в честь Дня Победы Bild: полиция Берлина задержала 10 участников мероприятий в честь Дня Победы

Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали 10 человек на акциях, проводимых в честь Дня Победы, сообщило издание Bild. По данным СМИ, аресты случились из-за нарушений установленных ранее правил.

В частности, некоторые участники мероприятий проигнорировали запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, говорится в статье. Несколько человек пронесли георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских, отметили журналисты. В целом памятные мероприятия прошли практически без инцидентов, добавили авторы статьи со ссылкой на предоставленную полицией информацию.

Ранее группа провокаторов с флагами Украины совершила попытку сорвать шествие «Бессмертного полка» по случаю 79-летия Победы в центре Вены. Правоохранителям удалось оттеснить их от памятника героям Советской армии. Неизвестные выкрикивали лозунги в громкоговорители и старались помешать шествию.

До этого женщину заставили снять солдатскую пилотку со звездой с изображением советских серпа и молота в Берлине. Полицейские не позволили ей пройти к монументу в головном уборе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «СМОТРИ», можно было увидеть сотрудников правоохранительных органов, которые блокировали доступ к памятнику.