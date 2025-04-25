В европейской столице хотят запретить флаги России и СССР в День Победы В Берлине планируют вновь запретить флаги России и СССР в День Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Берлине полиция намерена вновь ввести запрет на демонстрацию флагов России и СССР во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне, пишет Berliner Morgenpost. Соответствующее распоряжение сейчас находится в стадии подготовки.

Ограничения будут действовать с 6:00 8 мая до 22:00 9 мая по местному времени в районах, прилегающих к советским мемориалам в Трептов-парке, Митте и Панкове. Полиция уточнила, что целью этого запрета является предотвращение насилия, агрессивной пропаганды и попыток влиять на общественное мнение в местах проведения мероприятий.

Ожидается, что запрет повторит меры прошлого года, когда под ограничение попали не только флаги России и СССР, но также символика Белоруссии, Чечни, буквы Z и V, георгиевские ленты и изображения глав государств. Некоторые исключения были предусмотрены для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что французская сторона снова не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы в столице. Он напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар принял на себя СССР, потеряв 27 млн человек.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев тем временем заявил, что Европа, осознающая себя наследницей Третьего рейха, хочет взять реванш за поражение во Второй мировой войне. По его словам, сейчас лидеры стран ЕС рассматривают противостояние с РФ как возможность поквитаться за разгром фашистских войск.