В Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР B.Z: в Берлине строители нашли туннель для побега из ГДР

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туннель времен ГДР для побега в Западный Берлин обнаружили в столице ФРГ во время строительных работ, сообщает газета B.Z. По ее данным, сооружение нашли под улицей Бернауэр-штрассе.

Издание отмечает, что туннель имеет ширину 50 см и высоту 70 см.

В принципе о его существовании было известно. Но геофизические исследования заставляли предполагать, что он пролегает гораздо глубже, — пояснили изданию в земельном управлении по охране памятников.

В ведомстве уточнили, что туннель обнаружили в начале июня во время строительства нового жилищного объекта.

Бернауэр-штрассе находится на границе столичных районов Веддинг и Митте. На Бернауэр-штрассе открыт мемориальный комплекс «Берлинская стена». Немецкие историки считают, что только на данной улице жители Восточного Берлина предприняли 12 попыток вырыть туннели, чтобы сбежать из ГДР.

Издание также рассказало о решении жилищно-строительной компании не разрушать туннель — его оставят для исследований.

Ранее политолог Владимир Сергиенко заявил NEWS.ru, что в Восточной Германии сильны антифашистские настроения из-за проводимой здесь СССР после Второй мировой войны денацификации. Он считает, что ГДР, которая возникла на востоке страны, была антифашистским государством, где помнят о роли Советского Союза в победе над нацизмом, и поэтому там не приветствуют русофобию.