В Берлине напомнили о том, что международное право на стороне Азербайджана

https://static.news.ru/photo/55eabb2c-023e-11eb-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Депутаты бундестага встревожены военными действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в федеральном собрании Барбара Хендрикс назвала ситуацию «взрывоопасной». Главную проблему она видит в том, что Армения не признаёт действие международного права применительно к этому региону.

При этом Хендрикс подчеркнула, что не берётся судить, кто виноват в нынешнем обострении конфликта.

Однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана. Ереван должен, как бы трудно это ни было для армян, признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, — подчеркнула Хендрикс в интервью DW.

Что касается официальной позиции Берлина, то депутаты и правительство ФРГ требуют прекратить огонь. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

Правительство Германии видит в новой вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном крайне опасное развитие ситуации, — сказал Зайберт.

Он призвал стороны не только прекратить обстрелы, но и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее в Азербайджане заявили о 10 погибших при обстреле в Нагорном Карабахе.