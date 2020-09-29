В Берлине напомнили о том, что международное право на стороне Азербайджана

Депутаты бундестага встревожены военными действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в федеральном собрании Барбара Хендрикс назвала ситуацию «взрывоопасной». Главную проблему она видит в том, что Армения не признаёт действие международного права применительно к этому региону.
При этом Хендрикс подчеркнула, что не берётся судить, кто виноват в нынешнем обострении конфликта.
Однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана. Ереван должен, как бы трудно это ни было для армян, признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, — подчеркнула Хендрикс в интервью DW.
Что касается официальной позиции Берлина, то депутаты и правительство ФРГ требуют прекратить огонь. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.
Правительство Германии видит в новой вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном крайне опасное развитие ситуации, — сказал Зайберт.
Он призвал стороны не только прекратить обстрелы, но и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.
С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.
МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.
Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как писал NEWS.ru, ранее в Азербайджане заявили о 10 погибших при обстреле в Нагорном Карабахе.
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