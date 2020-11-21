В Берлине начался очередной митинг против карантинных мер

https://static.news.ru/photo/6f13a220-2cc9-11eb-a6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

В столице Германии проходит вторая за неделю акция протеста против ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Она получила название «Марш молчания».

Протестующие собрались в районе Пренцлауер-Берг и направились к площади Александерплац, возле которой состоится демонстрация. Акция разрешена властями. Организаторы заявляли численность участников до пяти тысяч человек, но пока их гораздо меньше, передаёт ТАСС.

В обеспечении порядка задействованы около 600 сотрудников полиции. Митингующих, которые ведут себя спокойно, сопровождают несколько десятков полицейских машин.

Подобные акции проходят также в Гамбурге, Штутгарте и некоторых других городах. Протестующие считают, что введением карантинных мер власти страны нарушают их права и ограничивают свободу.

В Германии за время пандемии заболели коронавирусом около 928 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 14 тысяч жителей страны, вылечились более 600 тысяч. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, ФРГ находится на 13-м месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19.

Карантинный режим в стане действует с начала ноября. На месяц закрыты заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, театры, кинотеатры и концертные залы. При этом продолжают работу детские сады, школы, магазины и парикмахерские.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября против карантина в Берлине протестовали более четырёх тысяч человек. Самая многочисленная акция проходила у Бранденбургских ворот. Для разгона митингующих полиция применила водомёты и перечный газ.