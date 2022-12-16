В Берлине лопнул 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree

Фото: domaquaree.de

В Берлине лопнул 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree. Отмечается, что вылилось около 1 млн литров воды, в которой плавали 1,5 тысячи рыб. Ранения получили 2 человека. Вода из аквариума затопила улицу, где расположено заведение, причина инцидента пока неизвестна, постояльцев хотят эвакуировать

Днем 11 декабря в Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. В результате этого терминал затопило водой, а потолок в здании частично обрушился. Позднее выяснилось, что пожарная сигнализация была ложной. Однако последствия для пассажиров стали настоящими: людям приходилось укрываться от потопа в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт проводит служебное расследование. Отмечается, что пострадавших нет, а инцидент не повлиял на работу аэропорта: обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивалось в плановом режиме. Telegram-канал Baza сообщил, что система тушения пожара сработала из-за дымящейся микроволновки.

Терминал B международного аэропорта Шереметьево был открыт в мае 2018 года. Сейчас он используется для внутренних рейсов «Аэрофлота» и других авиакомпаний