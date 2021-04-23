В Берлине готовят план Б по «Северному потоку — 2»

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Германия оказалась в ситуации цугцванга из-за «Северного потока — 2». Усиливается давление со стороны США и трения с Россией. Берлину необходим план Б, который позволит «сохранить лицо всем сторонам», пишет издание Die Welt.

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС) выступают за временную заморозку строительства газопровода. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предлагают увязать его эксплуатацию с рядом политических требований к России.

По словам депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера, мораторий продемонстрирует России непримиримость Берлина с арестом оппозиционера Алексея Навального, «аннексией Крыма» и «поведением русских на востоке Украины». В то же время он отмечает, что мораторий не пройдёт даром — он повлечёт неустойки, которые придётся погашать из федерального бюджета.

Другим вариантом может стать завершение строительства трубопровода, но российский газ по нему будет пущен только после решения внешнеполитических вопросов.

С этим согласен спикер фракции СДПГ Нильс Шмидт. Он отметил , что в этом случае Берлин сможет принять окончательное решение без спешки. При этом при возникновении требований, касающихся эксплуатации газопровода, Германия всегда сможет сослаться на внешнеполитическую мотивацию и санкции.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин делает выбор в пользу «Северного потока — 2». По её словам, газ, который будет поступать из России в Европу по нему, не хуже топлива, что поставляется транзитом через Украину или Турцию. Она добавила, что Германии необходимо поддерживать торговлю с Россией в различных сферах, в том числе и энергетической.