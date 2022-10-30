В Берлине экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Музей естественной истории, Берлин

Два активиста движения «Последнее поколение» (нем. Letzte Generation) приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине, передает издание Berliner Morgenpost. Как сообщается, своими действиями активисты хотят показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.

Как и динозаврам в то время нам угрожают изменения климата, которые мы не сможем выдержать, — заявили представители движения.

23 октября экоактивисты в Германии облили картину Клода Моне из серии «Стога сена» картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.