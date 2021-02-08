В Берлине арестовали мужчину, устроившего взрыв во дворе жилого дома

https://static.news.ru/photo/15f4ecc4-6a15-11eb-9cca-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

В Берлине арестовали 29-летнего мужчину, взорвавшего бомбу во дворе жилого дома в Шенеберге 4 февраля.

По данным Генпрокуратуры, у в квартире арестованного было обнаружено ещё девять самодельных бомб, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

2/2 Der 2. TatverdÃ¤chtige wurde entlassen, nachdem eine Durchsuchung bei ihm nichts erbrachte. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) February 8, 2021

Кроме того, на месте происшествия правоохранители нашли второе взрывное устройство. Вместе с ним также был задержан на месте взрыва второй мужчина, однако после обыска в его квартире он был отпущен.

Ранее NEWS.ru писал, что 5 февраля в здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали пять человек, большинство получили лёгкие повреждения, их доставили в больницу. По данным спасателей, причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, которая проложена под землёй.

Ещё один взрыв произошёл 6 февраля во Франции. Инцидент случился в жилом доме в центре Бордо. Отголоски взрыва были слышны по всему району. В некоторых зданиях взрывной волной выбило стёкла.