В Берлине 155 полицейских пострадали из-за беспорядков на футбольном матче

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

В Берлине 155 полицейских пострадали в результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между местным «Динамо» и лидером турнира «Котбус», сообщает Bild со ссылкой на источник. Отмечается, что фанаты берлинского клуба сожгли шарфы и флаги противника, а также забросали камнями тренера гостей, встречу прервали на 20 минут.

По данным издания, 116 правоохранителей пострадали от слезоточивого газа, 11 — от пиротехники и 28 в результате нападений фанатов. Отмечается, что болельщики «Динамо» могли устроить беспорядки из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее. При этом первая встреча команд в сезоне также сопровождалась подобными выходками поклонников.

Я привык к оскорблениям, особенно здесь. Но то, что придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, для меня в 2024 году невообразимо, — сказал тренер «Котбуса» Клаус-Дитер Воллиц.

В итоге встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу лидера турнира. В случае победы в турнире «Котбус» поднимется в Третью лигу.

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