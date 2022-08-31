В Бердянске подтвердили взрыв в здании гуманитарного штаба Штаб «Мы вместе с Россией» подтвердил факт взрыва в здании в Бердянске

Фото: Соцсети

Гуманитарный штаб «Мы вместе с Россией» подтвердил факт взрыва в одном из своих зданий в Бердянске, который произошел вечером 30 августа, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Представители штаба уточнили, что в результате произведенных действий жертв и пострадавших нет.

Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения, нет, — говорится в официальном сообщении штаба.

Организация считает, что ко взрыву причастны «сторонники украинского режима», которые «в своем бессилии продолжают «сражаться» со своими бывшими согражданами». Представители штаба отметили, что их главная миссия — оказывать поддержку гражданам Украины, проживающим на территориях, которые контролируются Вооруженными силами России.

Информация о взрыве в здании гуманитарного штаба появилась в ночь на 31 августа. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в кондиционер.

27 августа в Бердянске прогремел взрыв рядом с местным оздоровительным центром «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети. Оно было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора учреждения. Эксперты установили, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. В результате инцидента погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников. В СКР РФ считают, что теракт был произведен с целью покушения на жизни мирных жителей и их запугивания. По факту совершенного преступления проводится расследование.