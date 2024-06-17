В Бенилюксе продали права на два бренда российской водки В Европе продали права на водку «Московская» и «Столичная» за €1,6 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Компании Spirits International приобрела права на использование брендов алкоголя, включая водку «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкса, сообщило РИА Новости. Сделка на €1,6 млн заключена на аукционе в Гааге.

Аукцион провела в Гааге компания Equilibristen Baillifs. От участников требовался залог в размере €250 тыс, 18 алкогольных брендов продавались одним лотом. За права боролись представители трех компаний, выиграла корпорация Spirits International, которая входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн Юрия Шефлера SPI Group.

Ранее апелляционный суд Нидерландов восстановил право бывших акционеров ЮКОСа на продажу алкогольных брендов России. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа могут продать на публичном аукционе 18 принадлежащих России торговых брендов водки на территории стран Бенилюкса в счет погашения компенсации на $50 млрд. Речь идет в том числе о марках Stolichnaya и Moskovskaya.