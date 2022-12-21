В Белоруссии завершили расследование дела организации NEXTA СК Белоруссии завершил расследование дела руководителей террористической организации NEXTA

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СК Белоруссии сообщил, что передал для организации заочного суда дело против руководителей группы Telegram-каналов NEXTA, признанных в республике террористической организацией. По мнению официального Минска, белорусская оппозиция с помощью этих ресурсов координировала свои действия во время протестов 2020 года.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Путило, Рудика – руководителей террористической организации NEXTA. Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд, — говорится в сообщении.

Следственный комитет Белоруссии ранее возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика. По мнению ведомства, обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Белоруссии и радикализации протестов в 2020–2021 годах, при этом находясь за границей. NEXTA координировал протесты в Белоруссии, публикуя информацию о времени и месте проведения митингов, а также планы оппозиции.