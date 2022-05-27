В Белоруссии задумались о создании народного ополчения Министр обороны Белоруссии Хренин допустил создание в стране народного ополчения

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В Белоруссии может появиться народное ополчение, сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что задача поставлена главнокомандующим — президентом страны Александром Лукашенко и этот вопрос урегулируют на законодательном уровне.

Главнокомандующим поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение, — заявил Хренин.

По его словам, в стране есть всё необходимое — «и люди, и вооружения». Однако этот вопрос предстоит обсудить с губернаторами областей Белоруссии и прописать законодательно.

Хренин добавил, что тогда «количество защитников родины увеличится в разы», что важно «в нынешней обстановке».

Лукашенко ранее распорядился немедленно создать оперативное командование на южном (украинском) направлении. По его словам, данное решение диктуется временем. Белорусский лидер отметил, что в Министерстве обороны страны выступали с такой инициативой ещё в прошлом году, однако она была отложена. Теперь же назрела необходимость её скорейшей реализации.