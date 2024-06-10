В Белоруссии задержаны школьники, взрывавшие самодельные бомбы

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press/Global Look Press

Белорусский канал ОНТ сообщил, что в КГБ республики обратилась с запросом одна из самых мощных западных спецслужб. Ее агенты обнаружили несколько Telegram-каналов с нацистской идеологией и поддерживающих ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они учили подростков изготавливать взрывчатые вещества и даже автоматы. Некоторые активные участники сообщества были зарегистрированы в Витебске и Могилеве.

По данным ТВ, реакция белорусских силовиков была мгновенной. Фигуранты были задержаны, допрошены и рассказали о том, как изготовляли и взрывали бомбы. Один из задержанных школьников заявил, что в этих Telegram-каналах «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

Телеканал утверждает, что уже задержано более 10 несовершеннолетних. Заведены уголовные дела по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма.

В начале мая 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России, следует из информации на сайте суда. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

Ранее полицейские задержали слесаря за поджог релейного шкафа в районе станции Крымская на железной дороге в Краснодарском крае, передавал Telegram-канал SHOT. По его данным, проверяется версия, что он мог действовать по указаниям украинских кураторов.