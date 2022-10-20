В Белоруссии задержали украинского шпиона и его агентов КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и двоих завербованных им белорусов

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил Агентству телевизионных новостей, что в стране задержаны украинский шпион, двое завербованных им белорусов и бывший подполковник, работавший на СБУ. Возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству.

Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник, он работал на Службу безопасности Украины, — сказал Тертель.

По его словам, встречи шпиона с агентами проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств. Более того, в Белоруссии Главным управлением разведки Украины была создана сеть резидентуры.

Ранее Тертель заявил, что Киев планирует захват одного из районных центров республики. Он добавил, что для этого на территории Украины была проведена подготовка от 100 до 300 боевиков. Глава ведомства также отметил, что западные страны планируют использовать тактическое ядерное оружие, поэтому на территории некоторых стран идет подготовка к его использованию.